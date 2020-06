Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, marti, la Palatul Cotroceni, o sedinta privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu membri ai Guvernului. Potrivit Administratiei Prezidentiale, la intalnirea care va avea loc la ora 13,00 vor participa prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor…

- Guvernul a aprobat joi o ordonanta de urgenta cu privire la sustinerea marilor consumatori de energie, aceasta fiind o modificare a ordonantei care permitea sustinerea a 15 ramuri din industrie, a declarat, joi, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la finalul sedintei…

- Patronatele din retail avertizeaza ca legea privind scutirea plații chiriei in perioada starii de urgența doar amana povara actuala: “Sprijinul oferit chiriasilor este ca si inexistent” Forma finala a propunerii legislative privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada…

- Dan Barna anunța miercuri, pe Facebook, ca parlamentarii USR au inaintat o scrisoare deschisa președintelui Klaus Iohannis, premierului Ludovic Orban și ministrului Mediului prin care le solicita sa stopeze taierile de paduri pe perioada starii de urgența. „Pentru situații excepționale avem nevoie…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a adoptat, prin Ordin al Ministrului publicat in Monitorul Oficial, masuri pe perioada starii de urgența, in contextul raspandirii virusului SARS Cov-2, care vin in sprijinul IMM-urilor beneficiare ale programelor naționale destinate inființarii…

- In contextul situației epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, Guvernul a adoptat noi masuri economice in domeniul protecției sociale destinate mediului de afaceri din Romania. Actele normative adoptate de Executiv reglementeaza și unele aspecte legate de Certificatele…