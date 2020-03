Patronatele din turism cer scutiri de taxe; statul riscă 400.000 de şomeri, afirmă şeful AHK România Patronatele din turism si din domeniul restaurantelor au solicitat miercuri Guvernului mai multe scutiri si amanari de taxe, pentru sprijinirea acestor domenii in fata problemelor economice provocate de coronavirus, avertizand ca in caz contrar statul risca sa se trezeasca cu 400.000 de someri.



Astfel, patronatele din turism si restaurante solicita Guvernului scutirea de la plata taxelor pe salarii pentru lunile martie, aprilie si mai, cu posibilitatea prelungirii la 6 luni in cazul extinderii crizei; amanarea TVA si a taxelor locale pentru operatorii din turism aferente primului

Sursa articol: agerpres.ro

