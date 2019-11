Bunuri in valoare de peste 2 milioane de lei, descoperite de politistii de frontiera, in acest weekend

In acest sfarsit de saptamana, in urma misiunilor desfasurate in zona de competenta punctele de trecere si ldquo;frontiera verde" politistii de frontiera au constatat 101 de fapte ilegale, din care… [citeste mai departe]