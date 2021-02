Stiri pe aceeasi tema

- „Așa nu se mai poate”, a declarat premierul Florin Cițu, miercuri, dupa ședința de Guvern. „Vorbim de cheltuieli care nu pot fi sustinute de aceasta economie, cheltuieli care au fost crescute din pix in ultimii patru ani de zile”, a explicat primi-ministrul. Guvernul a discutat prima forma a unei Ordonanțe…

- Guvernul Cițu strange cureaua: Voucherele de vacanța NU se mai acorda in 2021, dar sunt inca valabile tichetele de anul trecut Guvernul Cițu strange cureaua! Astfel, voucherele de vacanța nu se mai acorda in 2021! Anunțul a venit de la președintele PNL, Ludovic Orban, care a ținut sa precizeze ca tichetele…

- CHIȘINAU, 29 ian - Sputnik. Șeful statului Maia Sandu a convocat in ședința mai mulți reprezentanți ai structurilor guvernamentale pentru a discuta despre cirza socio-economica declanșata de pandemie. La reuniune a fost prezent premierul interimar Aureliu Ciocoi, reprezentanți ai ministerelor Economiei…

- CHIȘINAU, 15 ian - Sputnik. Guvernul in exercițiu, condus de prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi, a avut tentative de a se intruni in ședințe, dar acestea au eșuat. Posibilitatea organizarii ședințelor a fost examinata de miniștri, care au ajuns la concluzia ca o ședința la Guvern, in situația…

- Astazi este ultima zi de mandat la Guvern pentru premierul Ion Chicu, dar și trei miniștri: ministrul Finanțelor, Sergiu Pușcuța; ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu; ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatii, noteaza Noi.md. Potrivit lui Ion Chicu, in…

- Premierul Ion Chicu și miniștrii care pleaca Ministru al Finanțelor, Sergiu Pușcuța, Ministru al Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, și Ministru al Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatii, prezenta un raport de activitatea pentru anul 2020. Viorica Dumbraveanu a menționat…

- Fostul premier Mihai Tudose a criticat luni Guvernul Cițu dupa ce in spațiul public a aparut proiectul guvernamental de inghețare a unor venituri in 2021. „Premierul Citu, care - dupa votul de investire din Parlament - vorbea despre „bunastarea tuturor cetațenilor romani”, a si inceput sa…

Potrivit surselor citate de G4Media.ro, s-a convenit principiul ca guvernul sa fie cat mai suplu, fara a se discuta concret despre numarul exact de ministere.