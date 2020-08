Stiri pe aceeasi tema

- Industria balneara si de SPA ar putea intra in faliment, daca masurile de redeschidere nu vor fi adoptate "foarte curand", avertizeaza reprezentantii Organizatiei Patronale a Turismului Balnear din Romania (OPTBR), adaugand ca peste 60% din companiile acestei industrii nu vor supravietui pana la sfarsitul…

- Dupa ce Presedintele Organizatiei Patronale a Turismului Balnear din Romania, Nicu Radulescu, a declarat ca Romania nu-si foloseste resursele naturale de lupta impotriva covid, Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a afirmat sambata, la Constanta, ca bazinele din sanatoriilor balneare ar putea fi deschise…

- Este greu de inteles blocada impusa de autoritatile din Romania sectorului balnear, se mentioneaza intr-o scrisoare transmisa saptamana aceasta de Asociatia Europeana de Spa (ESPA) presedintelui Organizatiei Patronale a Turismului Balnear din Romania (OPTBR), Nicu Radulescu."Toate destinatiile…

- Se anunța un protest de amploare in toata țara. Angajații HoReCa vor protesta miercuri, in fața localurilor, in semn de nemulțumire fața de masurile impuse de Guvern ca raspuns la epidemia COVID-19. Patronii de hoteluri și restaurante, reuniți in organizația HORA, anunța un protest pentru miercuri seara.…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) invita angajatii si partenerii companiilor din domeniu sa participe, miercuri, la proteste fata de felul in care Guvernul trateaza combaterea pandemiei in domeniul Hoteluri, Restaurante si Cafenele (HoReCa), potrivit unui comunicat…

