Stiri pe aceeasi tema

- ”Federatia Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania (FPIOR) informeaza publicul despre termenul final de valabilitate pentru voucherele de vacanta emise in anii precedenti. Aceste vouchere reprezinta un motor important pentru promovarea turismului in Romania si pot fi utilizate doar pentru…

- ”Motivele cresterii inflatiei, din discutiile pe care le-am avut, sunt cresterea pretului la energie, cresterea pretului la gaze, cresterea pretului la produsele alimentare, intreruperea lanturilor de aprovizionare si, desigur, peste toate, cauza principala care este razboiul din Ucraina”, a spus premierul,…

- 18 aprilie, București. Creșterea accentuata a prețurilor, razboiul de langa Romania, majorarea dobanzilor, reprezinta motive de ingrijorare pentru consumatorii romani de servicii și produse financiare. Reprezentanții sistemului bancar transmit consumatorilor, prin intermediul Centrului de Soluționare…

- „In urmatoarea perioada vom aproba in Guvern un ajutor de stat pentru stimularea investitiilor de peste un milion de euro cu impact major in economie. Practic este o schema care continua. Ea a fost reactivata si in felul acesta vom putea ca prin investitiile pe care le faceti dumneavoastra si ceilalti…

- Creșterea suprafețelor irigate reprezinta un obiectiv de o importanța strategica, atat pentru dezvoltarea agriculturii și economiei romanești, cat și pentru asigurarea securitații alimentare. Este mesajul pe care l-am transmis premierului Nicolae Ciuca prin intermediul unei interpelari parlamentare.…

- ” Autoritatea de Supraveghere Financiara a autorizat un fond de investitii alternative, Nova Protect Fond, care se adreseaza unor categorii profesionale cu un anumit specific: pompieri, angajati in cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), politisti/angajati in cadrul Politiei…

- Deputatul Vasile Citea (PSD) a transmis, marti, ca tichetele de masa pentru angajati vor avea o valoare mai mare, social-democratii propunand in acest sens cresterea valorii tichetelor, cu 10 lei, de la 1 iunie, potrivit news.ro.”In momentul de fata, institutiile publice si private din Romania pot…