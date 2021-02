Patronate turism: Eliminarea voucherelor de vacanţă, neargumentată; multe ţări din Europa sprijină HoReCa să iasă din criză Multe tari din Europa urmeaza modelul voucherelor de vacanta pentru a oferi sprijin industriei HoReCa in vederea recuperarii din criza provocata de pandemia de SARS-COV-2, insa in Romania acestea sunt eliminate fara argumente, sustin patronatele din turism, intr-un comunicat transmis, luni, AGERPRES. "Voucherele de vacanta au fost introduse in Romania prin OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta ca masura in favoarea angajatului, caruia ii cresc veniturile reale, si in favoarea angajatorului, care are posibilitatea si este stimulat sa acorde angajatilor, alaturi de salariu, vacante… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Argumentele asociatiilor din turism: - Voucherele de vacanta au fost introduse in Romania prin OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta ca masura in favoarea angajatului, caruia ii cresc veniturile reale, si in favoarea angajatorului, care are posibilitatea si este stimulat sa acorde…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT), Federația Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Organizația Patronala a Turismului Balnear din Romania (OPTBR) – impreuna cu Asociația Profesionala a Emitenților de Tichete (APET) iși exprima nemulțumirea…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism a transmis, miercuri, ca prin eliminarea voucherelor de vacanta pentru 2021, ”Guvernul dovedeste iarasi ca turismul este a cincea roata la caruta”. ”Voucherele de vacanta asigura in mare parte supravietuirea si dezvoltarea turismului intern”, a precizat…

- Voucherele de vacanta asigura in mare parte supravietuirea si dezvoltarea turismului si, prin eliminarea acestora, Guvernul dovedeste ca turismul este a cincea roata la caruta, sustin reprezentantii Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT). "Prin eliminarea voucherelor de vacanta pentru 2021,…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) protesteaza fața de decizia Guvernului de a elimina voucherele de vacanța pe 2021, la o luna dupa ce reprezentanții Executivului au aprobat prin ordonanța...

- Deputatul PSD Rodica Paraschiv: Cițu pregatește o noua lovitura pentru HORECA! Printre nenumaratele taieri, inghețari, blocaje, creșteri de prețuri și de tarife și alte dispoziții demne de un guvern "de dreapta", premierul Cițu și colegii sai din Executiv mai pregatesc o lovitura crunta: renunțarea…

- Valabilitatea voucherelor de vacanta acordate in 2019 si in 2020 a fost prelungita pana la data de 31 decembrie 2021, potrivit unui act normativ aprobat de Executiv in sedinta de vineri. "Voucherele de vacanta acordate in aceasta perioada care n-au putut fi utilizate ca urmare a masurilor impuse de…

- E super veste pentru toți cei care nu au avut șansa anul acesta ca sa iși valorifice voucherele de vacanța. Aceștia ar putea avea posibilitatea sa beneficieze de o prelungire pana la finalul anului 2021. Voucherele de vacanta acordate in anul 2019 ar urma sa poata fi folosite pana la finalul anului…