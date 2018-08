Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Dragomir (72 de ani) le-a facut o radiografie amanuntita celor de la FCSB, dupa esecul cu Rapid Viena, 1-3, din mansa tur a play-off-ului Europa League. Din punctul de vedere al fostului sef de la LPF, marea greseala a lui Gigi Becali e ca nu a adus un varf de viteza, iar o...

- Rapid Viena - FCSB 3-1 a fost prilejul ideal pentru ca Gigi Becali sa se convinga de faptul ca jucatorii sai ”de mare valoare” sau ”de naționala” nu prea au legatura cu fotbalul adevarat. Olimpiu Moruțan, Ovidiu Popescu și Florinel Coman, au fost luați in vizor de patronul roș-albaștrilor.

- Eșecul roș-albaștrilor de la Viena nu l-a descurajat pe Gigi Becali, scrie Digisport. Dar finanțatorul Stelei și-a desființat cațiva jucatori. ”Ovidiu Popescu a atins mingea de cinci ori. In primele 27 de...

- FCSB a pierdut, joi, meciul din deplasare cu Rapid Viena, scor 1-3, dupa o partida extrem de slaba. Reușita lui Gnohere mai menține suspansul pentru manșa retur. FCSB a aratat lamentabil in prima repriza la Viena. Trupa lui Dica a fost lipsita de idei și dominata autoritar de gazde. Knasmullner a deschis…

- Gigi Becali a vorbit in aceasta seara despre duelul Rapid Viena - FCSB din play-off-ul Europa League, martusind ca iși dorește ca roș-albaștri sa marcheze doua goluri in duelul care e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la PRO TV de la ora 21:30. "Zic sa marcam și noi doua goluri. Imi convine orice rezultat…

- RAPID VIENA FCSB. Partida dintre Rapid Viena si FCSB, din prima mansa a playoff-ului Europa League, va fi vizibila si in Romania. Pro TV anunta ca a achizitionat drepturile de televizare pentru partida RAPID VIENA FCSB. RAPID VIENA - FCSB ONLINE. Gigi Becali a facut anuntul inainte de Europa…

- Gigi Becali, patronul FCSB a declarat ca primul jucator pe care a dorit sa-l cumpere a fost Marius Briceag, 26 de ani, dar mutarea nu s-a realizat pentru ca fundașul stanga a jucat pentru U Craiova in cupele europene. "Dupa meci cu Hajduk m-am gandit la meciul cu Rapid Viena și am vazut ca nu avem fundaș…

- Gigi Becali a anunțat ca Mihai Stoica discuta in acest moment pentru transfeurul unui atacant sloven, care maine va juca in Europa League. Patronul FCSB dezvaluie faptul ca pentru un fundaș central inca nu se discuta. "La ora asta avem numai jucatori care pot intra in prima echipa oricand. Nu mai sunt…