Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorul Dragoș Anastasiu, care are afaceri de peste 100 de milioane de euro pe an in turism și transport in principal, spune ca pe termen scurt oamenii de afaceri romani, mai ales in domeniul HORECA, iși rezolva problema lipsei de forța de munca din țara aducand lucratori din afara Uniunii Europene,…

- CFR Calatori a reușit o performanța pentru care într-o țara civilizata se lasa cu demisii sau demiteri. La trenul care circula pe ruta Mangalia - Constanța, CFR Calatori a vândut 500 de locuri, iar oamenii au facut scandal. Aceștia nu au lasat sa…

- Șase romani au furat bijuterii de 5,5 milioane de euro din Insulele Canare. Spargerile au fost atat de bine puse la punct incat au reușit sa treaca de toate sistemele de securitate. Hoții au fost insa prinși pe aeroportul din Barcelona avand in bagaje o mare parte din bijuteriile furate. Restul prazii…

- Coordonatorii nationali PRO Romania se reunesc in cadrul primei intalniri nationale la Hotel Ibis sala Ovidiu. Liderii PRO Romania Victor Ponta, Daniel Constantin si Sorin Cimpeanu sustin o conferinta de presa in sala Decebal, hotel IBIS Constanta."Ne am apucat de treaba in ceea ce priveste inchegarea…

- Mii de oameni protesteaza in orașe precum Cluj-Napoca, Iași, Constanța sau Sibiu, strigand "Jos comunismul" și "Afara cu PSD din țara". La Cluj, oamenii au blocat traficul rutier in centru, s-au așezat pe carosabil și canta ”Imnul golanilor”, transmite Mediafax.Peste 2.000 de persoane protesteaza…

- Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea au intervenit pentru a salva patru pescari aflați pe o barca in deriva, in dreptul Portului Agigea. Oamenii nu au mai putut ajunge la mal din cauza unei defecțiuni. Cei patru barbați se aflau la pescuit și au sunat la 112, dupa ce motorul…

- Acrobații aeriene, concrete live, expoziții de mașini de epoca și de fotografie de epoca vor avea loc la cel mai spectaculos show aviatic de pe litoral, Aeromania, care începe în weekend, pe Aeroportul Internațional din Tuzla. Acrobațiile aeriane de sâmbata vor fi executate de Jurgis…

- Adrian Bezna este unul dintre cei mai iubiti trubaduri si poeti ai muzicii folk romanesti. E un romantic incurabil si crede cu tarie in „oamenii frumosi“. Are o vorba buna si o glumita pentru fiecare si pana si o discutie banala o transforma cu usurinta intr-o metafora. Ii vine greu sa vorbeasca despre…