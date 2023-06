Patron exasperat de creșterile de salarii cerute de angajați: "În momentul de față au 6.500 lei și vor mai mult" Mulți romani nu au beneficiat de creșteri ale salariilor in ultima perioada și au reușit cu greu sa faca fața scumpirilor. Unii au cerut caștiguri lunare mai mari și au reușit sa le obțina. Patronul unui service auto din Constanța nu reușește sa țina pasul cu pretențiile angajaților și cere sfaturi pentru a lua cea mai buna decizie, dupa cum a scris pe Facebook. "Vara este bine, dar in restul anului se compenseaza negativ" "Ma adresez in principal proprietarilor de service-uri auto cu o intrebare mai indiscreta legata de salarizare. Dețin un service cu trei posturi de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

