Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:ROBERT SORIN NEGOITA, primar al Sectorului 3 din municipiul Bucuresti, sub aspectul savarsirii…

- Un polițist in București a fost trimis in judecata, in stare de arest preventiv, acuzat ca a cerut șpaga 27.000 de euro ca sa intervina in dosare sau sa divulge informatii. Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a lui Andrei Iulian Stancu, la data faptelor polițist…

- Odiseea retrocedarii terenurilor confiscate abuziv de regimul comunist continua și dupa 30 de ani de la promulgarea legilor restituirii proprietați, multe din aceste cazuri fiind istorii halucinante, in care indolența funcționarilor din primarii și abuzurile oamenilor din sistem amana cu anii restituirea…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice pun in aplicare, luni, 13 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, intr-o cauza in care se efectueaza cercetari, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura…

- Shakira va fi trimisa in judecata pentru evaziune fiscala. Procurorii susțin ca nu a platit impozite de pana la 14,5 milioane de euro. Shakira a pierdut, astazi, apelul in urma caruia putea sa evite procesul in care este acuzata de evaziune fiscala.