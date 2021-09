Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri in industrie a crescut cu 23,9% in perioada ianuarie - august 2021, cu 23,9% mai mult decat in perioada similara a anului trecut, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, marti, AGERPRES. Aceasta in principal datorita cresterii industriei prelucratoare…

- Federatiile sindicale din agricultura solicita acordarea unui ajutor de stat pentru legumicultorii mici si medii, precum si pentru organizatiile de producatori, in contextul preturilor foarte scazute de achizitie la legumele de sezon in 2021, cresterea preturilor de achizitie a inputurilor cu pana…

- Un procent de 68% dintre angajații din Romania sunt interesați sa iși deschida o afacere in urmatorii doi ani și 87% dintre persoanele care activeaza ca freelanceri impartașesc aceeași dorința, arata un studiu* realizat de Unlock Research pentru ING Bank Romania in mai 2021. Printre domeniile de activitate…

- Mediul de afaceri romanesc ramane in continuare incert, ca urmare a impactului economic pe care il poate avea un posibil val patru al pandemiei de COVID-19, precum si a expirarii masurilor de stimulare fiscala si a cresterii presiunilor inflationiste, potrivit raportului KeysFin Macro Update. ‘Cea mai…

- Perioada de inscriere a firmelor in schema de ajutor HoReCa - compensare de 20% din diferenta de cifra de afaceri intre 2019 si 2020 va fi prelungita cu o saptamana, pana la 26 iulie 2021. Perioada de aplicare a fost deschisa in data de 29 iunie 2021 si era programata sa se inchida pe 20 iulie 2021,…

- In a doua sesiune a concursului de Planuri de afaceri, ce s-a derulat in perioada 25 mai - 14 iulie 2021, pe platforma informatica dedicata proiectului, la adresa: https://rua.sector5.ro/, s-au inscris un numar de cinci Planuri de afaceri, insoțite de documentele aferente, pentru a obține finanțarea…

