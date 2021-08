Stiri pe aceeasi tema

- Sefa firmei pirotehnice inculpata in Dosarul Colectiv, Daniela Nita, a fost gasita moarta, au declarat surse pentru Adevarul. Daniela Nita detinea firma de artificii livrate clubului in noaptea concertului Goodbye to Gravity, care au pornit incendiul din 30 octombrie 2015.

- Daniela Nitu, patroana firmei pirotehnice care a organizat focul de artificii de la Colectiv, a fost gasita, luni, moarta in casa. Aceasta primise cea mai mare pedeapsa in dosarul Colectiv. Conform unor surse, femeia era moarta de mai bine de 24 de ore. La prima vedere, aceasta nu avea traume…

- La prima vedere, aceasta nu avea traume pe corp. Daniela Nitu, patroana firmei pirotehnice care a organizat focul de artificii de la Colectiv, ar fi fost gasita moarta, spun surse pentru Observator.Aceasta primise cea mai mare pedeapsa in dosarul Colectiv 12 ani si 8 luni. Daniela Nitu a fost gasita…

- Daniela Nița nu prezenta urme de violențe. Ea fusese condamnata la 12 ani și 8 luni de inchisoare in prima instanța. Daniela Nița, patroana firmei Golden Ideas Fireworks Artists, cea care instalase artificiile in clubul Colectiv, a fost gasita moarta in casa. Conform surselor consultate de Libertatea,…

- Medicii legiști vor stabili cu certitudine data decesului. Aceleași surse spun ca anchetatorii nu au gasit urme de violența pe corpul femeii. Daniela Nița aștepta pronunțarea definitiva a judecatorilor in proces, dupa ce primise cea mai mare condamnare din dosar - 12 ani si 8 luni.NITA CRISTIAN MIHAI…

- Astazi este o zi cu adevarat trista pentru lumea muzicala și pentru toți cei care au iubit-o și cunoscut-o pe Madalina Manole. Se implinesc 11 ani de la ziua in care vedeta a fost gasita fara viața in vila sa din Otopeni. Totul s-a petrecut chiar cand trebuia sa implineasca varsta de 43 de ani.

- O polițista care lucra la Direcția Generala Anticorupție s-a sinucis, ea fiind gasita in apopierea casei, miercuri dimineața, decedata. Surse judiciare arata ca polițista in varsta de 50 de ani s-a sinucis. Femeia nu era casatorita și nu avea copii. Deocamdata nu se cunosc motivele pentru care polițista…

- O craioveanca a fost gasita decedata in propria locuința. A fost nevoie de pompieri ca sa sparga ușa de la apartament. Deblocare acces locuinta in mun. Craiova, str. Ludovic Mrazek, bl.M31. Intervine descarcerarea de la Detasamentul 2 Craiova. Din primele informații se pare ca femeia locuiește pe strada…