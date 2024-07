Stiri pe aceeasi tema

- RECLAMAȚIE… Barbatul in varsta de 47 de ani dintr-o comuna din proximitatea municipiului Huși, gasit in dimineața zilei de duminica, 14 iulie, inecat intr-o fantana din sat, a fost inmormantat. In urma sa insa, tragedia ia o intorsatura aproape incredibila, caci se pare ca se contureaza ideea unui act…

- Un conflict sangeros a avut loc duminica, 23 iunie 2024, in comuna Scanteia. Totul a pornit de la niște vite deținute de Radu Chiriac, ce au patruns intr-o parcela agricola a lui Dragoș Nița. Cel din urma i-a reproșat consateanului sau ca animalele ii distrug cultura, iar acesta s-a enervat și l-a snopit…

- INVITATIE… Un eveniment caritabil va avea loc la inceputul saptamanii urmatoare, la Teatrul „Vasile Parvan” Barlad. Este vorba despre spectacolul „Casa Bernardei Alba”, pus in scena de elevii Liceului „Mihai Eminescu” si regizat de Petronela Ene. „Poate sa participe la spectacol oricine, indiferent…

- UPDATE 4: Cele 7 victime ale accidentului care s-a petrecut in aceasta dimineața la doi pași de pensiunea Mira au fost transportați la spitalul din Barlad. Dupa evaluare s-au efectuat examinari radiologice și ecografice. Cel mai tanar dintre pasageri, un minor de 14 ani din Unțești, comuna Bogdanești…

- Salvamontistii din Neamt, care actioneaza in zona masivului Ceahlau, au dat detalii despre o misiune care i-a avut in prim-plan pe membrii unei familii germane. Cazul s-a petrecut duminica, 26 mai 2024, fiind rezolvat in jurul orei 15.00. Turistii nemti s-au aventurat pe un drum inchis circulatiei publice,…

- TRASNAIE… Un incendiu banal putea sa arunce un bloc in aer in Vaslui. Cel mai probabil, un grup de adolesacenți au vrut sa faca o farsa și au dat foc la un avizier din scara unui bloc, situat vis-a-vis de Școala nr. 5 din Vaslui. De la hartiile aprinse, focul s-a extins la rama din […] Articolul VIDEO…

- SARBATOARE… De Ziua Internationala a Familiei, copiii cu dizabilitati de la Casa Esme din Barlad au venit insotiti de parinti, frati si bunici la picnicul organizat de specialistii din Centrul de Zi in padurea Cotu Negru. Evenimentul a generat mult entuziasm in randul participantilor, rasplatind efortul…

- “Nu vreau sa critic pe nimeni, dintre cei care au fost primari in Barlad sau dintre cei care vor sa devina. Sunt adeptul unei campanii electorale bazate pe programe și investiții și, de aceea, va prezint proiectul meu electoral pentru Barlad. Este un proiect axat pe tineri, pe educație, pe viitor. Este…