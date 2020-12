Stiri pe aceeasi tema

- Noul primar al Brasovului, Allen Coliban, a anuntat ca a descoperit, dupa sosirea in functie, „un contract falsificat in favoarea unei firme care presteaza servicii pentru oras”, datand din perioada predecesorului sau, George Scripcaru. „Toleranta zero pentru hotie in Primaria Brasov Inca din campanie…

- Consiliul Județean Brașov trebuie sa devina parte in acordul semnat de Municipalitatea brasoveana cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Noului Spital Regional, spune ministrul Fondurilor Europene, Ioan-Marcel Bolos. Ministrul Bolos, a facut marți, o vizita la Spitalul…

- Cetațenii județului Brașov au nevoie, mai mult decat oricand, de un spital nou, modern. Marian Rasaliu, fost prefect și candidatul PSD la Camera Deputaților, le promite brașovenilor ca va depune toate eforturile pentru ca acest proiect sa se realizeze. Iata ce a declarat in cadrul unei conferințe de…

- Directia in care a mers Brasovul in ultimii ani, sub conducerea liberalului George Scripcaru, din punctul de vedere al eficientizarii administratiei publice cu ajutorul noilor tehnologii, este una corecta, dar viteza ar trebui sa fi alta, a declarat la conferinta „From City to Smart City”, primarul…

- Primul ministru Ludovic Orban, prezent la ședința festiva de constituire a Consiliului Județean Brașov, a promis ca va face demersuri pentru asigurarea conectivitații Brașovului de restul țarii, recunoscand ca centrul țarii a avut de suferit ca dezvoltare economica din aceasta cauza. El a amintit ca…

- Primarul ales al Brasovului, Allen Coliban, reprezentantul USR PLUS, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca va colabora mai bine cu actualul si viitorul presedinte al Consiliului Judetean, liberalul Adrian Vestea, decat a facut-o fostul edil si coleg de partid al acestuia, George Scripcaru,…

- Și Brașovul iși schimba primarul dupa alegerile de duminica. Dupa ce au fost numarate 80% din secțiile de votare din Muncipiul Brașov, echipa USR-PLUS a anunțat ca Allen Coliban va fi noul primar al orașului Brașov. Acesta il va inlocui pe George Scripcaru, primarul PNL cu mai multe mandate la activ.