Stiri pe aceeasi tema

- Patrizia Paglieri și fiul sau au fost sabotați in cadrul emisiunii Asia Express. Cei doi au simțit gustul tradarii in cel mai greu proiect televizat. Ce s-a intamplat cu cei doi la Antena 1? Patrizia și baiatul ei, sabotați la Asia Express: ce s-a intamplat in show? Patrizia și Francy Paglieri au parte…

- La prima proba din Georgia, Cosmin și Eliza Natanticu au apelat la un gest care a surprins pe toata lumea. Cei doi soți au ascuns costumele tradiționale pe care Francesco și Patrizia Paglieri le cautau, iar Irina Fodor i-a dat de gol.

- Lupta este una apriga și in prima etapa din Georgia. Tensiunile au inceput sa apara inca de la prima proba din ediția 22 a sezonului 4 Asia Express, iar reacțiile nervoase nu au intarziat sa surprinda publicul.

- Șase echipe au ajuns in etapa 6 de pe Drumul Imparaților. Lidia Buble & Estera, Mihai & Elwira Petre, Adriana & Maria Speranța Trandafir, Cuza & Emi, Cosmin & Eliza Natanticu, Patrizia Paglieri & Francesco sunt cei care vor trece prin primele misiuni din Georgia, urmatoarea țara din Asia Express.

- Lidia Buble & Estera, Patrizia Paglieri & Francesco, Zarug și Lorelei au avut de indeplinit o noua proba foarte dificila. Concurenții au fost nevoiți sa stranga intr-un singur loc 25 de persoane.

- Cele opt echipe au avut parte de inca o proba care le-a testat rabdarea. Concurenții au fost nevoiți sa scrie pe apa "Asia Express", iar reacțiile acide și nervii "intinși" pana la maxim nu au intarziat sa apara.

- Primul Joc de Amuleta le-a adus o prima victorie familiei Natanticu, dar razboiul de pe Drumul Imparaților abia a inceput. Echipele se pornesc din nou pe traseu, la orizont li se arata o misiune cu implicații lingvistice.

- Mihai și Elwira Petre, Adriana Trandafir și Maria Speranța, Cosmin și Eliza Natanticu sunt cele trei echipe care au ajuns la Irina Fodor și s-au calificat la Jocul de Amuleta. Noua misiune pe care au avut de indeplinit le-a pus nervii la incercare și i-a scos din minți.