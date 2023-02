Stiri pe aceeasi tema

- Publicul a votat și a decis! Anul acesta Romania va fi reprezentata la Eurovision 2023 in Liverpool (Marea Britanie) de Theodor Andrei. Din Selecția Naționala, la care au participat 12 melodii, cea mai indragita a fost „D.G.T. (Off And On)”. Click! iți spune cine este artistul care va incerca sa obțina…

- GRAV… Un șofer vasluian de 55 de ani este cercetat de catre polițiștii Serviciului Rutier Neamț dupa ce a fost implicat intr-un accident in urma caruia o copila de 2 ani a suferit rani și a ajuns la spital. Din primele cercetari efectuate de polițiști a reieșit ca, in timp ce o tanara, de 25 […] Articolul…

- Bebe Cotimanis (67 de ani) iși adora fiica vitrega! Plecata sa cucereasca lumea la Survivor Romania 2023, Ada Dumitru, concurenta din echipa Faimoșilor, l-a pus pe ganduri pe celebrul actor din cauza ca mancarea din Republica Dominicana nu este suficienta pentru concurenți. Contactata de Click!, Iulia…

- DISTRACȚIE… Vasluienii au ieșit cu mic cu mare in Piața Civica sa vada focul de artificii și concertul pregatit de Primaria Vaslui. Fara vedete precum Lupii lui Calancea și fara prestația cetațeanului nostru de onoare, Eugen Doga, cei 5.000 de vasluieni au cantat “La mulți ani” și au ciocnit sticlele…

- CU REPETIȚIE… Un baiat in varsta de 13 ani, din municipiul Vaslui, a ajuns, joi seara, la Spitalul Sf. Maria din Iași dupa ce a fost victima unui accident rutier. Incidentul a avut loc pe strada Vasile Alecsandri din Vaslui, iar mașina care a lovit victima aparține unui restaurant din oraș. Impactul…

- Zilele acestea se vorbeste in toata lumea despre un singur roman, Victor Dorobantu (25 de ani), cel care ii da viata lui „Thing” – Manuta din serialul „Wednesday”, creat de Tim Burton si filmat in Romania. Click! a obtinut un interviu exclusiv cu actorul care a realizat asa o magie de a facut Romania…

- UPDATE: Ancheta complexa a polițiștilor in cazul de la Protopopești Folosirea armamentului din dotare pentru a-l liniști pe barbatul agresiv din Protopopești a declanșat o ancheta complexa a polițiștilor, sub coordonarea unui procuror criminalist. Din declarațiile reprezentanților IPJ Vaslui a reieșit…

- POSIBILITATE…Condamnati deja, in prima instanta, medicii si asistentele de la New Central Med au sanse sa scape de acuzatii. Si asta dupa ce, in sedinta de ieri, magistratii Curtii de Apel Iasi au luat in discutie aplicarea unei decizii a Curtii Constitutionale a Romaniei ce face referire la prescriptia…