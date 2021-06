Sezonul al patrulea Asia Express a pornit pe Drumul Imparaților și promite sa fie cea mai tare aventura de pana acum. Noua perechi de vedete au furat startul in goana pentru marele premiu de 30.000 de euo. Prin ce peripeții au trecut Patrizia Paglieri și fiul ei Franci in Turcia. Patrizia Paglieri, dezvaluire uluitoare despre […] The post Patrizia Paglieri, dezvaluire uluitoare despre Asia Express. Prin ce trece vedeta in Turcia appeared first on IMPACT .