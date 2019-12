Stiri pe aceeasi tema

- Un spital din orașul Ostrava, din nord-estul Cehiei, a fost evacuat, marți dimineața, in urma unui incident armat. Șase persoane au fost ucise, a anunțat ministrul ceh al sanatații Adam Vojtech, citat de postul de radio public ceh, transmite Reuters.

- Ziarul Unirea VIDEO. APEL 112 – Peste 287.000 de persoane au instalat gratuit aplicația care le poate salva viața intr-o situație critica APEL 112 este aplicația dezvoltata de STS, care poate localiza cu precizie de doar 10 metri telefonul unei persoane care apeleaza numarul unic de urgența 112. Peste…

- Un tanar indrazneț o face pe deșteptul in trafic si a pus viata sa și a mai multor șoferi in pericol.Din imaginile video postate pe internet de catre un internaut se vede cum un pieton fuge inaintea mai multor mașini pentru a traversa strada.

- Politia britanica a impuscat mortal vineri pe Podul Londrei un barbat care avea atasat de corp un dispozitiv exploziv fals si care injunghiase mai multe persoane, intr-un incident calificat de politie ca terorist, transmite Reuters, citat de Agerpres .

- Oxitocinul, un medicament indispensabil in cazul nasterilor normale si a cezarianelor, lipseste de aproximativ trei luni din maternitatile spitalelor din Gorj, motiv pentru care femeile il cumparau singure. Problema este mai acuta dat fiind ca acest...

- Un cumplit accident a avut loc in aceasta dimineața la Balțați, Iași, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit violent. In urma impactului, 2 persoane și-au pierdut viața și alte 2 au fost grav ranite.

- O atenționare a fost emisa, joi, de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), pentru romanii care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei - Barcelona si alte localitati din regiune. Autoritațile avertizeaza ca, in urmatoarea perioada, pot avea loc proteste care sa afecteze circulația…

- PCCOCS a trimis spre examinare in instanța de judecata dosarul penal pe invinuirea ultimului membru al unui grup criminal organizat in traficarea a 10 persoane adulte și copii, care a activat acum 15 ani in Moscova, Rusia.