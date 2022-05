Stiri pe aceeasi tema

- Impozitarea persoanelor fizice care ofera servicii de infrumusețare sau intreținere corporala. GHID, lansat de ANAF Veniturile obșinute de persoanele fizice din prestarea unor activitați de infrumusețare/intreținere corporala, in mod individual sau intr-o forma de asociere, sunt impozabile și se incadreaza…

- Veniturile obșinute de persoanele fizice din prestarea unor activitați de infrumusețare/intreținere corporala, in mod individual sau intr-o forma de asociere, sunt impozabile și se incadreaza in categoria venituri din activitați independente, atenționeaza ANAF, intr-un nou Ghid publicat in format PDF.…

- Veniturile obșinute de persoanele fizice din prestarea unor activitați de infrumusețare/intreținere corporala, in mod individual sau intr-o forma de asociere, sunt impozabile și se incadreaza in categoria venituri din activitați independente, atenționeaza ANAF, intr-un nou Ghid publicat in format PDF.

- Airsoftul este un sport care a devenit o opțiune excelenta pentru cei care cauta o activitate care sa ii elibereze de stresul din viața de zi cu zi. Ca și alte jocuri de aventura, acesta ofera o mare doza de adrenalina, dar adevaratele beneficii sunt cu totul altele. Acest lucru se datoreaza faptului…

- Termenul de depunere a cererilor pentru obținerea ajutorului de minimis pentru legumele in spații protejate (programul Tomata și alte legume in spații protejate) este data de 1 aprilie 2022. Ce condiții trebuie indeplinite și care sunt actele de care au nevoie fermierii? Programul de susținere a producției…

- Acest produs este alternativa naturala, fara efecte secundare, la medicamentele cu iod, care au generat saptamana trecuta o importanta dezbatere. In urma acesteia, guvernanții au decis, pe fondul razboiului de la granițele Romaniei, fabricarea in regim de urgența a respectivelor medicamente. Populația…

- Noile modificari ale Codului Rutier au intrat in vigoare ieri, 27 februarie. Astfel, cea mai mare parte a prevederilor din OG nr. 1/2022 au intrat in vigoare din data de 27 februarie 2022, dupa cum urmeaza: – ordonanta defineste comportamentul agresiv in conducere pe drumurile publice si impune amenzi…

- Noile prevederi ale Codului Rutier intra in vigoare in zilele urmatoare. Șoferii care nu se vor supune noilor reguli vor risca sa ramana fara permis de conducere. Una din principalele noi reglementari se refera la introducerea unui alt prag de viteza – 70 km/h peste limita maxima admisa -, depasirea…