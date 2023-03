Patrimoniul județului Ialomița, peste 1 miliard de lei Administrația județeana a dat publicitații raportul anual privind inventarierea patrimoniului județului. Conform datelor oficiale prezentate, «valoarea de inventar a bunurilor deținute in patrimoniul județului» se ridica la 1,022 miliarde de lei. Raportul a fost facut public in cadrul ședinței Consiliului Județean din 28 februarie 2023. Creștere de 22% intr-un singur an Raportul privind situația gestionarii bunurilor din patrimoniul public și privat al județului Ialomița este unul anual, impus de legislația in vigoare. Cel prezentat Consiliului Județean marți, 28 februarie 2023, a... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

