Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep și Patrick Mouratoglou au anunțat la inceputul lunii aprilie ca vor lucra impreuna, dar rezultatele inregistrate de romanca la turneele de la Madrid, Roma și Roland Garros au lasat de dorit. Dupa infrangerea suferita de fosta lidera mondiala in turul doi al Grand Slamului parizian, antrenorul…

- Patrick Mouratoglou, actualul antrenor al celei mai titrate jucatoare romane de tenis, Simona Halep, va sustine masterclass-ul intitulat ''The art of coaching'' (arta antrenoratului) in cadrul Sports Festival.

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) a ajuns deja la Roma, iar astazi a efectuat primul antrenament in complexul de la Foro Italico. La fel ca la Madrid, jucatoarea din Romania e insoțita de antrenorul Patrick Mouratoglou, acesta fiind cel de-al doilea turneu de la startul colaborarii dintre cei doi. Simona…

- Firicel Tomai, fost antrenor al Simonei Halep, crede ca relația dintre Patrick Mouratoglou și Serena Williams s-a deteriorat cand antrenorul a inceput colaborarea cu jucatoarea din Romania. In optimile de finala, Simona Halep o va intalni pe Cori Gauff (18 ani, 16 WTA), marea speranța a tenisului american.…

- Patrick Mouratoglou, prima reacție dupa victoria Simonei Halep la Madrid. Romanca s-a impus lejer, scor 6-2, 6-3, in fața chinezoaicei Shuai Zhang (33 de ani, 39 WTA), in primul tur al competiției dotate cu premii totale de 6.575.560 de euro. Partida a reprezentat și debutul oficial al colaborarii…

- Simona Halep s-a calificat joi in turul al doilea al turneului de la Madrid dupa ce a invins-o pe Shuai Zhang, scor 6-2, 6-3. Imediat dupa meci, Patrick Mouratoglou a postat pe Twitter un mesaj pentru noua sa eleva.

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) se pregatește sa debuteze la turneul de la Madrid, unde adversara in turul I ii va fi chinezoaica Shuai Zhang (33 de ani, 39 WTA). Patrick Mouratoglou, noul antrenor al romancei, e pregatit pentru meciul care va avea loc joi, la o ora care n-a fost inca stabilita. Competiția…

- Patrick Mouratoglou este de joi noul antrenor al Simonei Halep, decizie care a fost pusa la indoiala de mai multe persoane din lumea tenisului. Dupa Andrei Pavel, Firicel Tomai, un alt fost antrenor al sportivei din Romania, a declarat ca nu da șanse mari de reușita noii colaborari.