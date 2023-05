Antrenorul francez Patrick a revenit cu o postare lunga in apararea Simonei Halep, dupa ce jucatoarea a fost acuzata de alte incalcari ale regulamentului antidoping. „In primul rand vreau sa spun ca am incercat sa stau deoparte de orice comentarii publice legate de cazul Simonei Halep, intrucat am crezut ca ITIA (n.r. – Agentia Internationala de Integritate a Tenisului) va conduce o investigație corecta pentru a stabili adevarul. Acum nu mai am aceasta convingere, ceea ce m-a determinat sa scriu aceste randuri. Am fost norocos sa o intalnesc pe Simona in aprilie 2022 și de atunci am lucrat impreuna.…