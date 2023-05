Stiri pe aceeasi tema

- Patrick Mouratoglou (52 de ani) a sarit in ajutorul Simonei Halep (31 de ani) și acuza Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului (ITIA) de harțuire. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o substanța interzisa…

- Simona Halep are din nou probleme! Jucatoare de tenis a fost acuzata de o alta incalcare separata a Programului antidoping din tenis, in legatura cu nereguli in pasaportul sau biologic de sportiv (ABP), transmite instanta intr-un comunicat de presa. Dubla campioana de Grand Slam se declara „harțuita”…

- George Cosac merge in continuare pe mana Simonei Halep și nu ințelege de ce Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului a venit atat de tarziu cu dezvaluiri in cazul fostului lider mondial. Președintele Federației Romane de Tenis crede ca Halep este „harțuita” in scandalul de dopaj. Totodata,…

- Simona Halep se confrunta cu un nou caz legat de „nereguli” in datele pasaportului sau biologic, a anuntat vineri autoritatea antidoping din tenis.„Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) confirma ca jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost acuzata de o alta incalcare separata…

- Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului ar putea avea noi probe in cazul Simonei Halep. "Probabil ca are alte probe depuse la dosarul Simonei", confirma șefa agenției romane antidoping complexitatea crescuta a procesului in care Simona Halep este acuzata de dopaj.

- Ilie Nastase (76 de ani) a vorbit despre situația complicata in care se afla Simona Halep. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o substanța interzisa la US Open 2022. Jucatoarea noastra a fost informata despre testul…

- Simona Halep vorbește pentru prima oara dupa șase luni de cand este suspendata despre tergiversarea judecarii cazului de dopaj in care a fost implicata, relateaza realitateasportiva.net. Sportiva a acordat un amplu interviu site-ului Tennis Majors, intr-o prima apariție in așteptarea judecarii cazului…

- Firicel Tomai, fost antrenor al Simonei Halep (31 de ani), a oferit ultimele informații legate de procesul in care dubla campioana de Grand Slam este anchetata pentru dopaj. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o…