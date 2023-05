Stiri pe aceeasi tema

- Patrick Mouratoglou a reacționat la o zi dupa revolta Simonei Halep in urma noii acuzații anunțate de ITIA, de „neregularitați” ale pașaportului biologic. Acesta acuza agenția de harțuire și cere sa nu mai amane judecarea cazului Simonei Halep.„Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului confirma…

- George Cosac merge in continuare pe mana Simonei Halep și nu ințelege de ce Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului a venit atat de tarziu cu dezvaluiri in cazul fostului lider mondial. Președintele Federației Romane de Tenis crede ca Halep este „harțuita” in scandalul de dopaj. Totodata,…

- Ianis Hagi a reacționat scurt, pe Instagram, dupa noile acuze de dopaj aduse Simonei Halep a fost acuzata de o a doua incalcare, separata, a reglementarilor antidoping, pentru nereguli gasite in pașaportul sau biologic, informeaza Gazeta Sporturilor.„Unacceptable (n.r. - inacceptabil)”, a transmis Ianis…

- Simona Halep a reactionat printr-un mesaj postat in social media dupa ce Agentia Internationala de Integritate a Tenisului a anuntat ca sportiva ar fi comis a doua incalcare a regulamentului antidoping, din cauza “neregulilor in pasaportul sau biologic”.Halep acuza ITIA de hartuire si ca incearca…

- Simona Halep vorbește pentru prima oara dupa șase luni de cand este suspendata despre tergiversarea judecarii cazului de dopaj in care a fost implicata, relateaza realitateasportiva.net. Sportiva a acordat un amplu interviu site-ului Tennis Majors, intr-o prima apariție in așteptarea judecarii cazului…