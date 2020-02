Stiri pe aceeasi tema

- Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, spune ca americanca "trebuie sa își schimbe strategia" și sa "înfruntea realitatea", dupa ce a parasit devreme Australian Open, în turul al treilea.Williams a fost eliminata de la Australian Open în turul…

- Tunisianca Ons Jabeur a devenit prima jucatoare de tenis din lumea araba care atinge sferturile de finala la un Grand Slam, in speta la Australian Open, dupa ce a eliminat-o duminica pe chinezoaica Qiang Wang, cea care a trimis-o acasa pe Serena Williams in turul precedent, relateaza AFP. …

- Serena Williams a fost eliminata Analize ale experților Eurosport, pe facebook, cu privire la: Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, caștigator de Grand Slam de 23 de ori și expert Eurosport, despre meciul pierdut de Qiang Wang in turul al treilea de la Australian Open; EXPERT: Patrick…

- Serena Williams (38 de ani, 9 WTA) a fost eliminiata de Qiang Wang (28 de ani, 29 WTA) in turul III de la Australian Open. Americanca a pierdut in trei seturi, scor 4-6, 7-6, 5-7, dupa un meci de doua ore și 43 de minute. Serena n-a mai repetat evoluțiile consistente din precedentele doua tururi și…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams s-a calificat in turul al treilea al Openului Australiei, pentru a 19-a oara in 20 de participari la turneul de Mare Slem de la Melbourne, dupa ce s-a impus in doua seturi, 6-2, 6-3, in fata slovenei Tamara Zidansek, intr-o partida disputata miercuri,…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, detinatoarea titlului, a invins-o pe cehoaica Marie Bouzkova (59 WTA), cu 6-2, 6-4, luni, la Melbourne, in prima runda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. In turul secund, Osaka, numarul patru mondial, o va infrunta pe chinezoaica…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, a patra favorita, o va infrunta pe americanca Jennifer Brady in prima runda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, care va debuta luni la Melbourne, potrivit tragerii la sorti efectuate joi. Halep (28 ani), care a pierdut in optimi…

- Marius Copil este unul dintre cei doi invitati speciali ai lui Patrick Mouratoglou intr-o tabara de pregatire pentru Australian Open 2020 pe care antrenorul francez al legendarei Serenei Williams spera sa o transforme intr-una traditionala. Unul dintre cei mai promitatori juniori ai Romaniei a fost…