- WINNERS OPEN Cluj (WO) devine in 2021 un turneu de tenis de talie mondiala. WINNERS OPEN (WO) Cluj este primul turneu WTA (Women's Tennis Association) din istoria orașului Cluj-Napoca și singurul la ora actuala din Romania va avea loc intre 1 – 8 august 2021, la Winners Sports Club, in aer liber, pe…

- Dupa concertul organizat în Barcelona, unde 5.000 de persoane au participat la un eveniment pentru a se analiza daca riscul de infectare cu COVID-19 este unul ridicat, tot mai multe țari i-au urmat exemplul, dorind sa testeze aceeași ipoteza. Și în România…

- Prima saptamana de la Melbourne a avut multe necunoscute. A inceput cu spectatori in tribune, dar s-a incheiat cu ei doar in fața televizorului. Mulți capi de serie au acuzat izolarea și lipsa jocurilor in picioare, parasind competiția șocant de devreme (Thiem sau Kenin). Nu e loc insa de compatimirea…

- O profesoara a relatat experiența ei avuta intr-un spital din Cluj-Napoca, un spital dintr-o alta țara, fața de restul spitalelor din Romania, dar unde se da spaga ca in orice spital din Romania. Mihaela Ardelean, profesor timp de 30 de ani, in Petroșani, a relatat un incident dintr-un spital clujean,…