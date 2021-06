Patricia Țig, hotărâtă să ajungă departe la Bad Homburg! Victorie cu Barthel în primul tur Patricia Țig are parte de un start excelent la turneul de la Bad Homburg. Sportiva noastra a trecut de germanca Barthel, in primul tur, cu scorul de 7-6 (4), 6-3, dupa un meci foarte bun, cu multe lovituri precise. Partida a durat o ora și 44 de minute. Daca in primul set a fost nevoie de un tiebreak pentru a se face diferența, in actul al doilea Patricia a dominat jocul. Aceasta s-a evidențiat cu mai multe lovituri puternice, bine plasate, care au pacalit-o in multe randuri pe sportiva din Germania. Astfel, Țig s-a impus cu 6-3 și a acces in turul urmator. In optimi, Țig se va duela cu invingatoarea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

