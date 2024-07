Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele romane de tenis Patricia Tig (1) si Elena Ruxandra Bertea vor juca finala turneului ITF de la Galati, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari si organizat de clubul X-tennis, informeaza AGERPRES.

- Jucatoarele romane de tenis Patricia Tig (1), Karola Patricia Bejenaru (a doua favorita) si Elena Ruxandra Bertea s-au calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Galati, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari si organizat de clubul X-tennis, informeaza AGERPRES.

- Campioana Bihorului, Bad Boys Oradea va participa direct la turneul final programat la Galați, dar alte trei echipe bihorene vor lupta pentru calificare la Superliga Romaniei, Zona de Vest, programata la Baza Tineretului din Oradea in perioada 28-30 iunie.

- Poloneza Iga Swiatek, numarul unu mondial al tenisului feminin, a obtinut sambata al patrulea sau titlu in turneul de la Roland Garros, dupa o finala dezechilibrata impotriva italiencei Jasmine Paolini, locul 15 mondial, pe care a invins-o cu 6-2, 6-1, potrivit agerpres.ro. Iga Swiatek, care a implinit…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig, principala favorita, a debutat cu o victorie in turneul ITF de la Galati, organizat de X-Tennis si dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, 6-4, 6-2 cu Vanessa Ioana Georgiana Popa Teiusanu, miercuri, potrivit Agerpres.

- In perioada 17-19 mai, FC Argeș U13 a participat la turneul Enjoy Summer Cup, competiție care a avut loc la Tarlungeni. La intrecerea din județul Brașov au participat 8 echipe, imparțite in doua grupe. Piteștenii au fost repartizați in grupa A din care au mai facut parte Colțea Brașov, Viitorul Ialomița…

- Sezonul regulat al campionatului eșalonului secund feminin s-a incheiat, de astazi, emoțiile mutandu-se la Iași.Asta pentru ca urmeaza turneul de promovare, care va stabili cele doua echipe care vor promova direct și cele doua care vor merge la baraj. Cele opt echipe calificate la acest turneu, care…

Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, nr.1 mondial, a castigat turneul WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro, dupa un meci de 3 ore, Iga Swiatek a invins-o pe Aryna Sabalenka și a caștigat Turneul WTA 1000