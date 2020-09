Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig a castigat primul sau titlu WTA din cariera, duminica, la Istanbul, competitie dotata cu premii totale de 225.500 de dolari, dupa ce a invins-o in finala pe canadianca Eugenie Bouchard, cu 2-6, 6-1, 7-6 (7-4), potrivit Agerpres.

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig a castigat primul sau titlu WTA din cariera, duminica, la Istanbul, competitie dotata cu premii totale de 225.500 de dolari, dupa ce a invins-o in finala pe canadianca Eugenie Bouchard, cu 2-6, 6-1, 7-6 (7-4).

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig (26 ani, 88 WTA) a caștigat duminica primul titlu WTA din cariera, dupa ce a invins-o in finala turneului WTA de la Istanbul, dotat cu premii totale de 225.

- Patricia Țig (26 de ani, 88 WTA) a invins-o pe canadianca Eugenie Bouchard (26 de ani, 272 WTA) cu scorul 2-6 6-1 7-6 (7-3) și a caștigat turneul WTA de la Istanbul. Romanca a avut o revenire...

- CARAȘ-SEVERIN – Jucatoarea nascuta in Caransebeș, a 88-a jucatoare a lumii, are o saptamana excelenta pe malul Bosforului și s-a calificat in aceasta seara in a treia finala WTA a carierei! Tig (88 WTA) a bifat al patrulea succes la rand, 6-3, 6-3 cu cehoaica Teresa Martincova (136 WTA), rezultat care…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig (26 ani, 88 WTA) s-a calificat in finala turneului WTA de la Istanbul, dotat cu premii totale de 225.500 dolari, dupa ce invins-o sambata in doua seturi, 6-3, 6-3, pe cehoaica Tereza Martincova (25 ani, 136 WTA), venita din calificari.

- Patricia Țig face un turneu de vis la Istanbul. Romanca a reușit sa o invinga astazi, pe cehoaica Martincova, cu scorul de 6-3, 6-3 și astfel va juca in ultimul act al turneului din Turcia. Partida a durat o ora și 51 de minute. Primul set a fost unul destul de ciudat, avand in vedere numarul mare de…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig s-a calificat fara probleme in sferturile de finala ale turneului WTA de la Istanbul, dotat cu premii totale de 225.500 dolari, dupa ce a invins-o pe japoneza Misaki Doi cu scorul de 6-2, 6-0, joi, in optimile de finala. Tig (26 ani, 88 WTA) s-a…