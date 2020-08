Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 5 iulie, pe circuitul „Red Bull Ring” din Spielberg, s-a desfașurat cursa pentru Marele Premiu al Austriei la automobilism Formula 1, prima etapa a Campionatului Mondial din acest an. Cursa a revenit pilotului finlandez Valtteri Bottas (FOTO), de la echipa germana Mercedes, urmat de monegascul…

- Gradina Zoologica din Targu Mureș deruleaza un nou program pe timpul vacanței pentru copiii cu varste intre 4-15 ani. In fiecare sambata, de la ora 11.00, copiii vor face cunoștința, indeaproape, cu un animal. Pentru inceput, vor fi prezentate cele care pot fi mangaiate și care nu prezinta pericol.…

- Romania se afla printre primele patru destinații de vacanța considerate de italieni cele mai sigure in acest an, deoarece sunt locuri unde „ noul coronavirus aproape a disparut”, scrie esquire.com. „Cele mai sigure destinații de vacanța din aceasta vara, unde Covid-19 este sub control, sunt: Grecia,…

- Patricia Moldovan, eleva la clasa de canto popular a profesoarei Diana Bledea-Cirlig, din cadrul Scolii Populare de Arta „Liviu Borlan” din Baia Mare, a participat la concursul online de interpretare vocala „Armoniile copilariei”. Concursul a fost organizat de muzicianul Constantin Baciu. Eleva noastra…

- Potrivit unui comunicat postat pe site-ul bancii, CEC Bank ofera 1.000 de pachete de vacanța gratuite, pentru medicii și personalul din spitalele amintite. Inscrierile se pot face site-ul Bancii, www.cec.ro. Pachetele de vacanța includ trei nopți de cazare cu mic dejun, pentru 2 persoane, in unitați…

- Elevele clasei de canto popular, profesoara Ramona Viezer (Darha), completeaza seria de premii cucerite de Secția Școala Populara de Arta la concursurile desfașurate online. ROXANA IENCIU, anul III Premiul I la „Festivalul Național Dulce-i Graiul Romanesc”, Tg. Jiu, ediția I online Premiul III la „Festivalul…

- Guvernul elen a anunțat ca redeschide treptat turismul incepand cu 15 iunie, mai devreme decat era planificat inițial, și ca nu va impune carantina sau teste obligatorii, deși vor fi efectuate aleatoriu teste. De asemenea, a anunțat reduceri de impozite pentru a face vacanțele mai ieftine. Oficialii…

- Modificari importante aduse voucherelor de vacanta. Tichetele vor fi valabile pana in mai anul viitor si se vor emite doar in format electronic. Pandemia de coronavirus a adus modificari importante in aplicarea voucherelor de vacanta. Decizia cu privire la prelungirea tichetelor a fost publicata in…