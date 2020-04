Stiri pe aceeasi tema

- Patricia Millardet, eroina serialului "Caracatița", s-a stins din viața la varsta de 65 de ani. Aceasta implinise anii pe 24 martie. In cariera sa a jucat in multe producții de film și de televiziune.

- Actrita franceza Patricia Millardet, cunoscuta pentru rolul judecatoarei din serialul "Caracatita/ La Piovra", a murit marti, la spitalul San Camillo din Roma in urma unei crize cardiace. Artista avea 63 de ani, scrie La Repubblica.

- Actrita franceza Patricia Millardet, interpreta judecatoarei Silvia Conti din celebrul serial italian de televiziune "Caracatita", a murit luni din cauza unui infarct in spitalul San Camillo din Roma la varsta de 63 de ani, informeaza news1.news. Nascuta in 1957 in orasul Mont-de-Marsan…

- Fostul pilot britanic de Formula 1 Stirling Moos, campionul fara coroana, a incetat din viata la varsta de 90 ani, dupa o lunga maladie, a anuntat duminica sotia sa, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Considerat unul dintre cei mai mari piloti din istoria Formulei 1, Moos nu a reusit sa cucereasca…

- Sindicatul SANITAS Constanta anunta, cu mare tristete, trecerea in nefiinta a unei indragite asistente medicale. Este vorba de Nina Dumbrava asistent medical ATI Chirurgie Cardiovasculara, in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta. "Un gand pios si o lumanare pentru…

- Mihaela Borcea a postat un mesaj cutremurator pe Facebook, dupa ce a aflat ca Adrian, o persoana aproiata ei, a murit. "Dumnezeu sa te ierte și sa te odihneasca in pace, dragul și bunul meu prieten Adrian! Ai plecat mult prea devreme dintre noi! Cand cineva pe care-l iubim moare, pare ca timpul…

- Una dintre cele mai renumite soprane ale lumii, Mirella Freni, a decedat, ieri, in locuinta sa din orasul italian Modena. Soprana avea 84 de ani si suferea de mai multa vreme de o boala degenerativa. Mirella Freni a avut numeroase aparitii pe scene ale unor teatre de opera de prima marime din lume,…

- Doliu in familia Tibuleac. Ziaristul Ion Țibuleac s-a stins din viața la varsta de 79 de ani, in urma unui atac de cord. El va fi inmormantat luni, 20 ianuarie, la Cimitirul ”Sfantul Lazar” din Capitala.