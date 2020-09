Stiri pe aceeasi tema

- Patricia Maria Țig (26 de ani, 59 WTA) s-a calificat in turul 2 la Roland Garros dupa ce a trecut in prima runda de Stefanie Voegele (30 de ani, 117 WTA), scor 7-5, 7-5. In turul 2, Patricia o va intalni pe Christina McHale (28 de ani, 81 WTA), care a trecut in prima runda de Karolina Muchova, scor…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, cap de serie numarul 6 si locul 9 mondial, s-a calificat, luni, in turul doi al turneului de la Roland Garros, potrivit news.ro.Citește și: Cristian Piedone condamnat in dosarul Colectiv, un nou mandat de primar: ‘Judecata poporului a decis!’…

- Gruparea FSV Mainz a anuntat, luni, pe site-ul oficial, demiterea antrenorului Achim Beierlorzer, dupa doar doua meciuri de la inceputul sezonului, anunța news.ro.Achim Beierlorzer, in varsta de 52 de ani, a preluat echipa in noiembrie 2019 si a reusit salvarea de la retrogradare in sezonul…

- Irina Begu, locul 72 WTA, a invins-o pe elvetianca Jil Teichmann, locul 54 WTA, scor 6-4, 4-6, 6-3, si s-a calificat in turul doi la Roland Garros, unde o va intalni pe Simona Halep.Begu s-a impus dupa doua ore si 30 de minute de joc, potrivit news.ro. Citește și: Video Nicușor Dan,…

- Jucatoarea constanțeana de tenis Simona Halep s-a calificat in turul 2 al Turneului de Grand Slam de la Roland Garros. In meciul din turul 1, incheiat in urma cu puțin timp, Halep a dispus, in doua seturi, scor 6-4, 6-0, de iberica Sara Sorribes Tormo.

- Simona Halep (2 WTA) s-a impus in fața Sarei Sorribes Tormo, scor 6-4, 6-0, in primul tur de la Roland Garros. Simona Halep o va intalni in turul 2 pe caștigatoarea dintre Irina Begu (30 de ani, 73 WTA) și Jil Teichmann (23 de ani, 54 WTA). Meciul celor doua va avea loc tot astazi, avand startul in…

- Sorana Cirstea a invins-o pe americanca Christina McHale la … Post-ul Sorana Cirstea e in turul 2 la US Open, dupa ce s-a impus in meciul cu McHale! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Patricia Maria Tig, locul 85 WTA, a fost eliminata, marti, în primul tur la turneul de la Palermo, fiind învinsa de estona Anett Kontaveit, locul 22 WTA si cap de serie numarul 4.Patricia Maria Tig a fost învinsa cu scorul de 6-3, 6-3.Si Irina Begu si Sorana Cîrstea…