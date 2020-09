Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de futsal a Republicii Moldova și-a luat revanșa dupa infrangerea usturatoare din primul meci cu reprezentativa Franței, scor 1-10 și a caștigat cu 3-2 cel de-al doilea amical disputat in orașul Orleans.

- Eduardo Camavinga (17 ani), proaspat debutant in echipa de seniori a Franței, este fericit ca a ramas la Rennes, dupa ce a avut oferta de la Real Madrid in acesta vara. Dupa ce clubul francez a refuzat oferta de 80 de milioane de euro, venita din partea madrilenilor, Camavinga ramane optimist și spera…

- Eduardo Camavinga (17 ani, mijlocaș defensiv) este curtat de doua dintre cele mai mari cluburi din lume, Real Madrid și Paris Saint-Germain. Fotbalistul celor de la Rennes, care tocmai a debutat in naționala Franței, este considerat un adevarat talent in Hexagon, iar presa internaționala anticipeaza…

- Antoine Griezmann, atacantul Barcelonei, a ratat a treia lovitura consecutiva la naționala Franței. Eroarea atacantului din minutul 90+5 al meciului cu Suedia, 0-1, n-a contat insa, verdictul fiind dat de golul reușit de Mbappe. Campioana mondiala a pornit in Liga Națiunilor cu o victorie scurta la…

- Numele are rezonanța romaneasca, nu-și reneaga sangele, insa nu va evolua niciodata pentru naționala de fotbal a Romaniei! Ar putea-o face insa pentru Austria, țara in care Flavius Daniliuc s-a nascut din parinți fugiți inainte de 1990 din Romania. Tanarul a fost in probe la Real Madrid, a jucat la…

- Federatia de rugby din Fiji si-a exprimat speranta ca nationala acestei tari sa joace in Turneul celor Sase Natiuni, competitie anuala la care iau parte cele mai puternice selectionate din Europa (Anglia, Franta, Tara Galilor, Irlanda, Scotia, Italia), scrie AFP, potrivit Agerpres."Suntem…

- Deficitul comercial cu produse alimentare s-a dublat in ultimii cinci ani de zile, ajungand la 4,3 miliarde de euro, in decembrie 2019. Chiar daca acest deficit este parțial diminuat de excedentul comerțului extern cu cereale (2,2 miliarde de euro), balanța comerciala cu produse agroalimentare a devenit…

- Mirel Radoi (39 de ani) a dezvaluit care sunt fotbaliștii care s-ar potrivi rolului de numar 10 la echipa naționala a Romaniei. Selecționerul Mirel Radoi va debuta pe banca echipei naționale pe 4 septembrie, intr-un meci pe teren propriu impotriva Irlandei de Nord, in UEFA Nations League; Semifinala…