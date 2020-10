Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii, Kirill, a anuntat joi ca s-a plasat in izolare, dupa ce a intrat in contact cu o persoana contaminata cu noul coronavirus, relateaza Reuters si RIA Novosti, potrivit Agerpres. El a fost nevoit sa-si amane o vizita la centrul monahal din Serghiev Posad, situat…

- Patriarhul Mosovei și al Intregii Rusii, Kirill, a fost plasat in izolare, dupa ce a intrat in contact cu o persoana confirmata cu noul coronavirus, scrie Reuters. In declarația in care anunța izolarea sa,...

- E alerta la Comisia Europeana, Presedinta Comisiei Eureopene (CE), Ursula von der Leyen, a anuntat luni ca s-a plasat in izolare, dupa ce s-a aflatin contact cu o persoana infectata cu noul coronavirus, relateaza Reuters, conform News.ro.Citește și: ULTIMA ORA Jurnalistul Silviu Manastire,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat luni ca va intra in autoizolare pana marti pentru ca a participat la o intalnire cu o persoana cu test pozitiv la noul coronavirus, transmite Reuters. 'Am fost informata ca am participat martea trecuta la o intalnire la…

- Premierul Ludovic Orban se afla in izolare, in așteptarea testului pentru coronavirus, dupa ce a intrat in contact cu o persoana suferind de COVID-19. Premierul și-a anulat participarea la evenimentele din aceasta perioada.

- Doua licee din Galați vor adopta scenariul roșu din cauza unei persoane infectate cu virusul SARS CoV-2 care a intrat in contact cu 30 de profesori de la ambele instituții. Este vorba despre directoarea Liceului...

- Un liceu de stat și unul particular din orașul Galați vor organiza cursuri online din cauza unei persoane infectate cu virusul SARS CoV-2. Este vorba despre directoarea liceului privat care s-a infectat și a intrat in contact cu 30 de profesori de la ambele instituții.Direcția de Sanatate…

- Sportiva in varsta de 31 de ani a facut mai multe probe in ultima perioada, dar cel pozitiv a venit dupa ce aflase ca a avut contact cu o persoana infectata In 14 august, multipla campioana continentala s-a supus unui test pentru depistarea virusului SARS-CoV-2, care a rezultat negativ. Weekend-ul acela…