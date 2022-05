Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul rus Chiril da asigurari duminica ca „intelege” decizia aripii moscovite a Bisericii Ortodoxe din Ucraina, care a anuntat vineri ca-si intrerupe relatiile cu Rusia din cauza razboiului rus, sustinut de catre patriarhul de la Moscova, relateaza AFP.

- Patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii, Kirill, a asigurat - duminica - ca "intelege" decizia Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, care a anuntat in cursul saptamanii desprinderea de Biserica Ortodoxa Rusa din cauza atitudinii sale fata de ofensiva Kremlinului pe teritoriul ucrainean, relateaza AFP.…

- Aripa moscovita a Bisericii Ortodoxe Ucrainene - care tocmai si-a intrerupt legaturile cu Rusia - nu mai putea sa pastreze tacerea fata de sustinerea patriarhului rus Chiril a Kremlinului in invazia rusa a Ucrainei, afirma sambata un purtator de cuvant al acestei aripi, episcopul Clement, relateaza…

- Biserica Ortodoxa Ucraineana, subordonata pana in prezent Patriarhiei Ruse, a anuntat vineri desprinderea de aceasta dupa ce Rusia a invadat Ucraina, declarandu-si "deplina independenta" de autoritatile spirituale ruse, initiativa istorica, relateaza AFP, citata de Agerpres. "Nu suntem de acord cu patriarhul…

- Biserica Ortodoxa ucraineana, subordonata pana in prezent Patriarhiei Ruse, a anuntat vineri desprinderea de aceasta dupa ce Rusia a invadat Ucraina, declarandu-si ‘deplina independenta’ de autoritatile spirituale ruse, initiativa istorica, relateaza AFP. ‘Nu suntem de acord cu patriarhul Rusiei, Kirill,…

- In noaptea Invierii Domnului, pe 24 aprilie, o slujba solemna de rugaciune in cinstea sarbatorii de Paște a fost savarșita de Kirill, Patriarhul Moscovei și al Intregii Rusii. Președintele rus Vladimir Putin a aparut la templu in jurul miezului nopții. Ce tradiție a incalcat liderul de la Moscova acum…

- "Aceasta mare sarbatoare ii unește pe creștinii ortodocși, toți cetațenii Rusiei care sarbatoresc Invierea lui Hristos, in jurul unor idealuri și valori morale inalte, trezește in oameni cele mai stralucitoare sentimente, credința in triumful vieții, bunatatea și dreptatea”, se spune in felicitare,…

- Biserica Ortodoxa din Olanda a anunțat oficial ca se rupe de Patriarhia Moscovei, ca urmare a invaziei Rusiei in Ucraina. Este prima Biserica Ortodoxa din subordinea Patriarhiei Moscovei care se rupe de structura ecleziala rusa, de la inceperea razboiului ruso-ucrainean. Clerul a anunțat in unanimitate…