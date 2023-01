Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul rus Kirill a transmis in timpul unei liturghii ca incercarile Occidentului de a invinge Rusia pe campul de lupta in Ucraina sunt foarte periculoase si ar putea conduce la sfarsitul lumii.

- Patriarhul rus Kirill a transmis, joi, ca incercarile Occidentului de a invinge Rusia in razboiul cu Ucraina ar putea duce la „apocalipsa”. Declarațiile patriahului au venit in contextul in care Dmitri Medvedev, cat si purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, au amintit ca Rusia poate…

- Incercarile Occidentului de a invinge Rusia pe campul de lupta in Ucraina sunt foarte periculoase si ar putea conduce la sfarsitul lumii, a avertizat joi, 19 ianuarie, patriarhul rus Kirill, in timp ce Occidentul isi intensifica ajutorul militar pentru Kiev, relateaza Observatornews. ”Apar astazi mari…

- Incercarile Occidentului de a invinge Rusia pe campul de lupta in Ucraina sunt foarte periculoase si ar putea conduce la sfarsitul lumii, a avertizat joi patriarhul rus Kirill, informeaza presa romana .

- Vladimir Putin este pe ultima suta de metri? Inca de la inceputul invaziei, a susținut ca a fost motivat de dorința de a scapa țara de „naziști”. Dar, ceremoniile bizare care au oficializat anexare a aproximativ 15% din Ucraina au scos la lumina o alta realitate. Au dezvaluit inca o data prapastia uriașa…

- Peste 15.000 de persoane sunt date disparute de la inceputul razboiului, a declarat un oficial din cadrul Comisiei Internaționale pentru Persoane Disparute. Nu se știe cate dintre ele au fost deportate, ținute in detenție in Rusia, sunt in viața sau au murit și sunt ingropate in gropi comune, scrie…

- Rusia a intrat in conflictul armat cu Ucraina impotriva propriei sale vointe, a sustinut Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, intr-o predica tinuta duminica in regiunea Nijni Novgorod, in vestul Rusiei, potrivit EFE. „Ceea ce se intampla astazi nu este doar o alta campanie militara, un anumit…

- Patriarhul Kirill al Rusiei a susținut duminica, 23 octombrie, ca țara condusa de Vladimir Putin a intrat in razboiul din Ucraina impotriva propriei vointe, a relatat agenția de presa Ria Novosti, preluata de Agerpres. „Ceea ce se intampla astazi nu este doar o alta campanie militara, un anumit tip…