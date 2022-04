Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va incalca sanctiunile impuse Rusiei de catre UE daca da curs promisiunii de a plati Moscovei gazul natural in ruble, a declarat vineri la postul CNN presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.„Am facut o analiza a decretului lui Putin si situatia este foarte clara din punct de vedere…

- PS Ignatie, Episcopul Hușilor, il numește „criminal de razboi” pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, intr-o postare facuta pe Instagram. Episcopul cere și „mania lui Dumnezeu” asupra Patriarhului Chiril al Rusiei, pe care-l acuza ca „gireaza moral aceste morți de oameni nevinovați”. PS Ignatie a publicat…

- Preasfințitul Ignatie, episcopul Hușilor, a reacționat la fotografia in care un copil apare langa mormantul in care este ingropata mama sa, alatur de o cruce facuta din doua scanduri de lemn. PS Ignatie il numește ”criminal de razboi” pe președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Insa, ceea ce…

- Mitropolitul Bisericii Ortodoxe Ucrainene (Autocefale), Epifanie, l-a criticat pe liderul bisericii ruse pentru susținerea acordata razboiului dus de Rusia contra Ucrainei. Inaltul prelat ucrainean a scris pe Facebook ca fiecare trebuie sa faca o alegere la un moment dat: „Ești cu Dumnezeu sau cu diavolul?…

- Șeful Bisericii Ortodoxe Ruse a ținut duminica o slujba pentru soldații ruși, in care i-a indemnat sa-și apere țara „așa cum numai rușii o pot face", in timp ce Moscova iși continua campania militara in Ucraina.

- Șeful Bisericii Ortodoxe Ruse a ținut duminica o slujba pentru soldații ruși, pe care i-a indemnat sa-și apere țara „așa cum numai rușii o pot face”, și le-a spus ca Rusia este o țara „iubitoare de pace” care a suferit mult din cauza razboiului.

- Copenhaga a dezvaluit ca va permite cetatenilor danezi sa se alature fortei militare internationale pe care Kievul intentioneaza sa o infiinteze pentru a-si ajuta propria armata in conflictul cu Rusia. „Este o alegere pe care o poate face oricine. Acest lucru este valabil pentru toti ucrainenii care…

- Fostul președinte al țarii, Igor Dodon, indeamna conducerea Republicii Moldova sa nu se alature sancțiunilor financiare impotriva Federației Ruse, aprobat de alte țari. Acesta da exemplul Georgiei, premierul careia a anunțat ca in cazul unor sancțiuni impotriva Moscovei, vor avea de suferit și oamenii…