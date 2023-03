Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii ucraineni au ordonat vineri unei aripi istorice aliniate cu Rusia a Bisericii Ortodoxe sa paraseasca un complex manastiresc din Kiev, cea mai recenta decizie impotriva unei confesiuni privite cu profunda suspiciune de guvern, informeaza Reuters, citat de news.ro.Kievul ia masuri drastice…

- Germania, Franta si Marea Britanie, cei mai mari membri europeni ai NATO, cred ca un pact care sa oficializeze legaturi mai puternice intre Alianta Nord-Atlantica si Ucraina ar putea fi o modalitate de a incuraja Kievul sa inceapa discutii de pace cu Rusia, chiar daca Moscova continua sa ocupe teritoriul…

- Rusia l-a criticat duminica pe presedintele francez Emmanuel Macron pentru declaratia sa recenta conform careia doreste infrangerea Rusiei in razboiul din Ucraina, acuzandu-l pe seful statului francez de diplomatie duplicitara fata de Kremlin si spunand ca Moscova inca isi aminteste de soarta lui…

- Rusia l-a invitat pe muzicianul englez Roger Waters, unul dintre fondatorii trupei Pink Floyd, sa vorbeasca miercuri in Consiliul de Securitate al ONU in cadrul unei reuniuni pe care autoritatile de la Moscova au solicitat-o in vederea unei discutii despre livrarile de arme catre Ucraina, informeaza…

- Ucraina se asteapta la o eventuala ofensiva majora din partea Rusiei in luna februarie, dar Kievul are rezervele necesare pentru a respinge fortele Moscovei, chiar daca noile livrari de armament occidental nu vor efectuate pana atunci, a declarat duminica ministrul ucrainean al apararii Oleksii Reznikov,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat joi Rusia ca isi pregateste fortele armate pentru a 'se razbuna' pe Ucraina, dar si pe Europa, care sprijina Kievul in fata invaziei declansate acum aproape un an de Moscova, relateaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a declarat admisibile cauzele intentate de Ucraina si Olanda impotriva Rusiei privind incalcarea drepturilor omului in cele doua regiuni separatiste Luhansk si Donetk din Ucraina, precum si in legatura cu doborarea zborului MH-17 din 2014, cand aproape 300 de…

- Rusia a anuntat joi ca a primit scuze din partea Vaticanului dupa comentarii considerate de Moscova "cu incarcatura rasista" facute luna trecuta de papa Francisc, potrivit caruia soldati apartinand minoritatilor etnice cecena si buriata sunt "cei mai cruzi" dintre combatantii in conflictul din Ucraina,…