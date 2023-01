Patriarhul Kiril dă vina pe Occident pentru că tinerii fug de mobilizare lui Putin Decizia multor barbati apti pentru efectuarea serviciului militar de a abandona Rusia in timpul mobilizarii partiale decretate de Kremlin este o consecinta a anilor de impunere din exterior a unor valori false populatiei ruse, a declarat joi patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, transmite EFE și Ziarul Național. Timp de ani de zile, in randul generatiilor tinere s-au impus si au fost sprijinite valori false importate din exterior, care au fost acceptate fara cel mai mic simt critic, a declarat Kirill in timpul unei interventii in Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului rus). Patriarhul… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Decizia multor barbati apti pentru efectuarea serviciului militar de a abandona Rusia in timpul mobilizarii partiale decretate de Kremlin este o consecinta a anilor de impunere din exterior a unor ''valori false'' populatiei ruse, a declarat joi patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, transmite…

- Presedintele Dumei de Stat (camera inferioara), Viaceslav Volodin, a propus vineri modificarea Codului Penal al Rusiei pentru a putea sa fie confiscate bunurile rusilor care au parasit tara sub acuzatiile de incitare la extremism, reabilitarea nazismului sau ‘discreditarea’ armatei ruse, relateaza postul…

- "Corectitudinea morala si istorica" este de partea Rusiei, a declarat sambata resedintele rus Vladimir Putin, in mesajul de Anul Nou, in plina ofensiva in Ucraina si in plina criza cu Occidentul, relateaza AFP si Reuters. Potrivit lui Putin, anul 2022 a fost bogat "in evenimente cu adevarat decisive…

- Statele Unite il indeamna ironic pe presedintele rus Vladimir Putin sa recunoasca realitatea Razboiului rus in Ucraina si sa-si retraga trupele, dupa ce liderul de la Kremlin a folosit cuvantul "razboi" - interzis in Rusia - intr-o conferinta de presa, relateaza AFP. Aceasta interventie militara in…

- Joi, in timpul unei conferinte de presa, Vladimir Putin a folosit intr-adevar cuvantul "razboi", asigurand ca doreste ca actualul conflict din Ucraina sa se termine "cat mai repede" posibil, relateaza Agerpres care citeaza AFP.Declansata pe 24 februarie, interventia rusa in Ucraina este denumita oficial…

- Președintele rus Vladimir Putin a susținut, miercuri, la Moscova, in timpul unei reuniuni de bilant cu responsabilii din domeniul apararii, ca este „mai bine” ca razboiul din Ucraina „s-a intamplat astazi decat maine”, relateaza CNN . „A devenit evident ca ciocnirile cu aceste forțe, inclusiv in Ucraina,…

- Volodimir Zelenski a rupt tacerea despre adevaratele motive care au generat atacurile extrem de agresive din partea Rusiei. Potrivit liderului ucrainean, exista o singura șansa ca Ucraina sa se poata proteja de Rusia și de toate planurile de cucerire. Anunțul facut in noaptea de joi poate sa creeze…

- UE a declarat ca nu va recunoaște pașapoartele rusești emise in regiunile din Ucraina anexate de Moscova. Masura – care acopera și doua zone din Georgia controlate de Kremlin – inseamna ca documentele de calatorie rusești eliberate rezidenților din aceste regiuni nu pot fi folosite pentru obținerea…