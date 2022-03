Patriarhul Kiril al Moscovei susține că Rusia a invadat Ucraina și din cauza paradelor gay Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kiril I al Moscovei, a afirmat ca paradele comunitatii gay au fost unul dintre motivele pentru care Rusia a invadat Ucraina, relateaza CNN și News.ro. Patriarhul Kiril, un vechi aliat al președintelui rus Vladimir Putin, a declarat despre razboiul din Ucraina ca este despre „o respingere fundamentala a presupuselor valori oferite astazi de cei care pretind ca au puterea mondiala „Testul” la care sunteti supusi, a spus Chiril, este daca tara voastra este dispusa sa organizeze parade ale comunitatii gay. „Pentru a intra in clubul acelor tari, este necesar sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

