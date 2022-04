Patriarhul Kiril a făcut slujbă pentru Rusia cea „iubitoare de pace” Kiril, patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, a oficiat o slujba pentru soldatii care au invadat Ucraina. El a spus ca Rusia e o tara care „iubeste pacea" si le-a cerut militarilor sa-si apere patria asa cum numai rusii stiu s-o faca. El a spus ca Rusia e o tara care „iubeste pacea" si care a suferit mult din cauza razboiului. „Noi nu cautam razboiul sau sa facem ceva ce le-ar putea dauna altora. Dar am fost crescuti de-a lungul vremii sa ne iubim patria si vom fi pregatiti sa o aparam, asa cum numai rusii o pot face", a mai spus Kiril. Aflati amanunte de pe b1tv.ro. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

