Patriarhul Kievului, diagnosticat cu COVID-19

Patriarhul Filaret al Kievului, care declarase ca pandemia de COVID-19 este pedeapsa lui Dumnezeu pentru casatoriile homosexuale, a fost diagnosticat cu coronavirusul și internat in spital, a anunțat Biserica Ortodoxa Ucraineana, citata de NBC News . Biserica a anunțat marți ca starea prelatului este „stabila” și ca acesta „continua tratamentul” intr-un comunicat distribuit pe website-ul și pagina de Facebook a Patriarhatului Kievului. Patriarhul a declarat in luna martie in cadrul unui interviu acordat unei televiziuni locale din Ucraina ca pandemia este „Pedeapsa lui Dumnezeu pentru pacatul…