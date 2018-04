Stiri pe aceeasi tema

- PNL considera revoltatoare afirmatia ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, potrivit careia Romania ar trebui sa nu mai fie dependenta de UE, in contextul infiintarii Comisiei pentru aderarea Romaniei la moneda euro, condusa de premierul Viorica Dancila.

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat, marti, premierului Viorica Dancila si ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, clarificari cu privire la legea salarizarii, aratand ca exista categorii de angajati nemultumiti si manifestari sindicale, informeaza Agerpres.ro. . Am dorit, asa cum am convenit…

- In sedinta Senatului din 26 martie, senatorul PSD Constanta Stefan Mihu a adresat o intrebare premierului Romaniei, Viorica Dancila, lui Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe, si lui George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, in care solicita informatii despre stadiul pregatirilor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, intr-un interviu la Antena 3, referitor la intalnirea in 3 cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, ca "Presedintele a intrebat-o pe doamna ministru cum vede situatia in ultimele zile, despre subiectul care a fost cel mai important…

- VEZI AICI DECLARAȚIILE COMPLETE ”Inainte de a accepta demnitatea de ministru al Justiției, am discutat cu liderii coaliției de guvernare și primit garanții de neimplicare a factorului politic in activitatea ministerului, in deciziile pe care le voi lua ca ministrul al Justiției, ceea ce s-a…

- Catalin Balan a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat in Ministerul Transporturilor, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila.Decizia prim-ministrului a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Citește și: O lege care va intra in vigoare peste trei luni va…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant - FSLI, structura la care este afiliata și Alianța Sindicatelor din Invațamant Suceava, cu peste 8.500 de membri, a inaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ...

- Activitatea sa este neremunerata, se mai arata in decizia semnata de sefa Guvernului. Miercuri, Gheorghe Piperea si Dumitru-Remus Vulpescu si-au incetat calitatea de consilieri onorifici ai prim-ministrului, prin decizii ale premierului Viorica Dancila publicate miercuri in Monitorul Oficial.Gheorghe…