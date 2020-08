Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Daniel a oferit un raspuns moralizator catre credincioși la intrebarea de ce credincioșii ortodocși sarbatoresc astazi Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul.„Pentru a ne aduce aminte”, a spus patriarhul Daniel, „ca betia si starea de imbuibare adesea ii determina pe oameni sa ia hotarari…

- Calendarul catolic și cel ortodox pomenesc la 29 august Taierea cinstitului cap al Sfantului Proroc Ioan Botezatorul, zi de post și rugaciune. Este ultima mare sarbatoare din anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie.

- In aceasta zi, credinciosii tin post si rostesc rugaciuni. Aceasta zi este asemanata Vinerii Patimilor și se spune ca asa cum postim in fiecare vineri, tot asa este bine sa postim și in aceasta zi. Superstitii de Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul 2020 Exista credinta ca, in aceasta…

- Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul marcheaza ziua in care Irod Antipa, unul dintre regii care dominau Galileea și Pereia, acuzat de sfant ca pacatuiește traind cu soția fratelui sau, a acceptat, ca rasplata pentru un dans, sa il decapiteze pe cel care anunța venirea Mantuitorului.Vezi…

- Pe 29 august, crestinii din toata lumea praznuiesc Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul. Data de 29 august are doua semnificatii foarte importante. In aceasta zi, credinciosii postesc, in primul rand pentru a nu se asemana cu Irod. Acesta, din cauza ospatului fara masura, a cerut ca Salomeea sa…

- Praznicul Adormirii Maicii Domnului este fixat in Calendarul creștin la 15 august. Este sarbatoarea prin care Tradiția amintește mereu creștinilor ca Sfanta Fecioara Maria s-a mutat la cer cu trupul pamantesc. In aceasta zi, cerurile sunt deschise, iar rugaciunile se inalța catre cer ca niște ruguri…

- Sarbatori religioase 13 iulie 2020 Ortodoxe: Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil Greco-catolice: Sfantul Arhanghel Gavril; Sfantul cuvios Ștefan Savaitul Romano-catolice: Sfantul imparat Henric; Sfantu episcop Eugen CALENDAR ORTODOX 13 IULIE 2020. Sfantul Gavriil, Arhanghelul bunelor…

- In mesajul prilejuit de Duminica Parintilor si Copiilor (7 iunie), Parintele Patriarh Daniel subliniaza rolul fundamental pe care familia l-a avut in perioada pandemiei. Preafericirea Sa a numit familia „un mediu natural de crestere si de formare a copiilor pentru viata”, noteaza Basilica.ro.„In…