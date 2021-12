Patriarhul ecumenic ortodox Bartolomeu al Constantinopolului are Covid 19 Patriarhul ecumenic ortodox Bartolomeu este bolnav de Covid 19. Patriarhul a fost depistat in urma testarii periodice iar starea sa de sanatate este buna, acesta avand doar simptome usoare, conform ABC News. „Preasfintia sa este complet vaccinata, are simptome usoare, iar starea de sanatate este una buna”, arata comunicatul de presa al Patriarhiei. Bartolomeu are 81 de ani si recent a suferit o interventie chirurgicala la inima. Acesta recomanda oamenilor sa se vaccineze si sa respecte recomandarile medicilor. Nascut Demetrios Arhontonis in insula Imbros, Turcia, Bartolomeu I este, din 2 noiembrie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

