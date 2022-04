Stiri pe aceeasi tema

Patriarhul ecumenic Bartolomeu, liderul spiritual al creștinilor ortodocși rasariteni din intreaga lume, a cerut deschiderea coridoarelor umanitare in Ucraina, unde, a spus el, "are loc o tragedie umana de nedescris", anunța mediafax.

Bartolomeu, care a cerut anterior incetarea razboiului in Ucraina, și-a exprimat speranța ca Paștele din acest an sa fie „impulsul pentru deschiderea coridoarelor umanitare și trecerea in siguranța catre zone cu adevarat sigure pentru miile de oameni asediați din Mariupol", potrivit Rador.„Același lucru…

- Patriarhul ecumenic Bartolomeu, liderul spiritual al creștinilor ortodocși rasariteni din intreaga lume, a cerut deschiderea coridoarelor umanitare in Ucraina, unde, a spus el, „are loc o tragedie umana de nedescris”.

Patriarhul ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I, s-a intalnit marti la Varsovia cu mai multi refugiati ucraineni pentru a-si exprima solidaritatea fata de cauza lor si a denuntat totodata agresiunea rusa din Ucraina, informeaza AFP.

Patriarhul ecumenic il cearta din nou pe Putin, spunand ca invadatorii Ucrainei par sa-si doreasca umilirea mandrului popor ucrainean. Este a doua duminica la rand in care patriarhul ecumenic Bartolomeu critica invadarea Ucrainei de catre Rusia. Patriarhul ecumenic il cearta din nou pe Putin „Dragi…

Prim-ministurul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița a ajuns la vama de la Palanca. "Este o situație tare dificila, dar am venit sa va incurajez, sa va sprijin, ca sa va incurajez, sa vad cum funcționeaza oamenii in aceasta situație dificila. E o tragedie umana și noi o sa facem tot posibilul sa ajutam…

- Conducerea țarii, insoțita de mai mulți oficiali, a depus astazi flori la Monumentul victimelor Holocaustului, din scuarul Garii. Astazi este Ziua Internaționala de comemorare a victimelor celei mari tragedii din istorie.