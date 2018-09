Stiri pe aceeasi tema

- Cele sase clopote ale Catedrelei Mantuirii Neamului au fost sfintite de Patriarhul Daniel. Acestea cantaresc impreuna 33 de tone si care vor fi montate in zilele urmatoare, in turnul "Clopotnita” de pe fatada de vest a noii Catedrale Patriarhale, la o inaltime de 60 de metri.

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a facut un anunt-surpriza in sedinta Comitetului Executiv National al partidului. Dragnea le-a spus colegilor ca nu va candida la alegerile prezidentiale din 2019. Informatia a fost confirmata si primarul Capitalei. Gabriela Firea a spus ca Liviu Dragnea a anuntat ca…

- Selecționerul Cosmin Contra susține ca a purtat o discuție cu antrenorul lui Napoli, Carlo Ancelotti, pentru a afla care e situația fundașului Vlad Chiricheș, un jucatori important in naționala Romaniei. "Eu sper ca macar saptamana viitoare sa joace. Asa am avut promisiunea lui Carlo (n.r. Ancelotti),…

- Serviciile de eliberare a pașapoartelor și a permiselor de conducere vor avea program normal de lucru in zilele de 16 și 17 august a.c. Decizia de a pastra programul normal de lucru in zilele de 16 și 17 august a.c. pentru serviciile publice comunitare de eliberare a pașapoartelor și a permiselor in…

- Conform estimarilor facute de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), in urmatoarele doua saptamani, Romania va fi ceva mai ferita de temperaturile de peste 35 de grade Celsius, care au pus tapanire pe Europa, insa se vor inregistra temperaturi care vor depasi adeseori 30 de grade Celsius, in…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat astazi, prin intermediul unui comunicat emis pe Facebook, datele la care vor avea loc cele 4 meciuri organizate de București la EURO 2020, turneu final care se va desfașura in mai multe orașe europene. Arena Naționala, cel mai mare stadion al țarii, va gazdui patru…

- E o privire din afara, care in niciun caz nu vrea sa dea lectii, ci sa propuna teme de discutie. Acum, spune el, Romania, parte a Uniunii Europene, cu o societate civila tot mai puternica, se afla in cel mai bun moment al istoriei sale Oliver Jens Schmitt are reputatia unui specialist de prima mana…