Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat bloggerului George Buhnici, secretarul general adjunct al NATO , Mircea Geoana, a afirmat ca in anul 2025 va veni nota de plata pentru excesele bugetare din acest an. Mircea Geoana este cel mai bine cotat candidat la peședinția Romaniei, in contextul in care nu reprezinta un…

- Cei mai incantați de show-ul de pe cer au fost cei mici, care au fost impresionați de avioanele de lupta ale armatei Romane. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca au transmis mesaje cu ocazia acestui eveniment. A fost spectacol pe cerul Capitalei, mii de oameni au venit in piața Aviației pentru a urmari…

- Intr-o declaratie de presa sustinuta dupa conferinta dedicata alegerilor interne, Robert Negoita a apreciat ca este "un moment pentru Sectorul 3", dar si ca a fost reintregita echipa, care se pregateste pentru etapele din toamna."Suntem in dispozitiv si chiar daca nu suntem total pregatiti, suntem in…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, marti, ca prim-ministrul Marcel Ciolacu l-a sunat pentru a-l felicita in urma obtinerii unui nou mandat si i-a transmis ca ar trebui sa discute privind viitorul Bucurestiului."Am vorbit cu domnul Ciuca ieri dimineata.

- Continua sa apara ecouri ale alegerilor locale din 9 iunie. Actualul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, caștigator al unui nou mandat in fruntea PMB, spune ca premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, l-a sunat sa-l felicite. Edilul general a dezvaluit ca a discutat deja și cu președintele PNL,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, marti, ca prim-ministrul Marcel Ciolacu l-a sunat pentru a-l felicita in urma obtinerii unui nou mandat si i-a transmis ca ar trebui sa discute despre viitorul Bucurestiului, transmite Agerpres.

- Liderul PNL Nicolae Ciuca și Rareș Bogdan au așteptat rezultatele exit poll in birou. I-au apelat pe șefii din teritoriu și au urmarit prin intermediul internetului desfașurarea procesului de votare.Pe de alta parte, Marcel Ciolacu a ales sa aștepte finalul scrutinului in gradina sediului PSD, alaturi…

- Lucrarile de executie a metroului clujean au inceput, miercuri, 5 iunie, iar linia de metrou va deveni complet functionala in 2031, a anunțat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, informeaza Agerpres."Incep lucrarile la prima magistrala de metrou din afara Capitalei! Constructia…