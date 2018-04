"Aceasta sarbatoare a Invierii Domnului este inima de lumina si foc sfant a Bisericii in general si a Ortodoxiei in mod special. Aceasta sarbatoare da sens intregii existente. De aceea in sinaxarul sarbatorii se spune ca astazi noi praznuim trecerea de la fiinta la nefiinta a Universului", a explicat patriarhul. Intaistatatorul BOR a afirmat ca aceasta inviere semnifica trecerea de la Viata la Moarte. "Dar nu o trecere din r (...)